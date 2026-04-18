Azzurro come il pesce 2026: Cesenatico celebra il mare e la tradizione

La Canocchia: protagonista assoluta dell’edizione 2026

Ogni anno l’evento accende i riflettori su una specialità locale: per il 2026 la regina della tavola sarà la canocchia. Questo pregiato crostaceo sarà il cuore pulsante dei menù proposti negli stand, declinato sia in ricette della tradizione romagnola che in rivisitazioni creative.

Un punto fermo dell’evento rimane la qualità: tutti i piatti sono preparati esclusivamente con pesce locale e a filiera corta, garantendo l’autenticità del sapore dell’Adriatico.

La Mappa del Gusto: dove mangiare a Cesenatico

Il percorso enogastronomico si snoda tra le zone di Ponente e Levante, offrendo diverse tappe per ogni palato:

Vecchio Squero: Piatti tradizionali a cura dell’associazione “Tra il Cielo e il Mare” e della Cooperativa Armatori .

Via Matteucci: Il pesce autentico proposto dall’associazione “Pescatori a Casa Vostra” .

Viale Anita Garibaldi: Proposte di qualità a cura di Confcommercio e Confesercenti .

Piazza Ciceruacchio: Un’esperienza unica per cenare “in mare” a bordo della motonave New Ghibli .

Cortile del Museo della Marineria: “Il Pesce della Solidarietà” gestito dall’associazione Amici Ccils .

Eventi, Musica e Mercatini: il programma completo

Non solo cibo: “Azzurro come il Pesce” anima le vie del centro con un ricco calendario di appuntamenti dal 24 al 26 aprile.

Cultura e Tradizione Marinara

Venerdì 24 aprile (ore 16:00): Incontro gratuito sull’acquacoltura dei molluschi presso il Centro Universitario “Massimo Trentini”.

Sabato 25 aprile (ore 10:00): Percorso guidato alla scoperta della pesca presso il Museo dei Pescatori.

Mostra Fotografica: “Non solo mare dipinto” di Maurizio Delvecchio, visitabile in Corso Garibaldi 17.

Concerti in Piazza Ciceruacchio

La piazza principale sarà il fulcro del divertimento serale:

Venerdì 24: Progetto SWITCH con dj set e arte per i giovani .

Sabato 25: Live show degli ACDQUEEN (tribute band AC/DC e Queen) .

Domenica 26: Gran finale con la band Soul Food .

Attività per famiglie e bambini

Per i più piccoli non mancheranno le occasioni di gioco. In via Leonardo da Vinci sarà allestita l’area ludica Animartecon giochi in legno e laboratori di pittura.

La Caccia al Timbro Azzurro

Torna la divertente iniziativa per famiglie: collezionando i timbri presso il punto IAT, l’area ludica e il Museo dei Pescatori, sarà possibile ricevere gadget, ingressi gratuiti al Museo della Marineria e buoni sconto per gli stand gastronomici.

La “tessera timbro Azzurro” potrà essere ritirata venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al punto informativo IAT all’inizio di corso Garibaldi.

“Puntiamo su accoglienza, qualità e divertimento, con la canocchia come simbolo della nostra tradizione. Ristorazione, commercio e stabilimenti balneari sono pronti per dare il via all’estate” — Barbara Pesaresi, direttrice Confesercenti Cesenatico.

Roberto Fantini, direttore di Confcommercio Cesenatico: