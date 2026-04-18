Carnevale di Gambettola 2026: sfilata in notturna domenica 19

Gambettola si accende di festa: Davide Ricci e Betobahia protagonisti della terza sfilata in notturna
Domenica prossima, dalle 16.30, torna uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale di Gambettola: la terza sfilata in notturna. Tra grandi carri allegorici, giochi di luce, musica e spettacolo, sul palco di piazza Fellini salirà anche Betobahia, che ha dedicato una canzone a Davide Ricci, presidente del Carnevale e volto simbolo della manifestazione.
Gambettola si prepara a vivere una domenica di grande festa con la terza sfilata in notturna del Carnevale, in programma domenica 19 a partire dalle ore 16.30. Un appuntamento tra i più attesi dell’edizione 2026, capace di richiamare pubblico da tutta la Romagna grazie a un’atmosfera unica fatta di colori, musica, spettacolo e voglia di stare insieme.
I Giganti di cartapesta: la sfida dei carri allegorici 2026
Protagonisti dell’evento saranno i grandi carri allegorici, pronti a sfilare per le vie del paese per contendersi il prestigioso titolo carnevalesco dell’anno 2026.
Le strutture, animate da movimenti scenografici e arricchite da spettacolari giochi di luce, trasformeranno il centro di Gambettola in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando al pubblico uno show suggestivo e coinvolgente. La sfilata in notturna rappresenta il culmine della maestria dei carristi, dove l’illuminazione artistica esalta i dettagli delle opere in cartapesta.
Betobahia sul palco: l’omaggio musicale a Davide Ricci “Il Duca”
A rendere ancora più speciale la serata sarà la presenza di Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, noto come il “re dei tormentoni”. L’artista, dopo aver firmato la colonna sonora del 140° anniversario del Carnevale della Romagna, ha deciso di celebrare una delle figure chiave dell’evento.
Una nuova canzone dedicata al Presidente
Betobahia ha dedicato un nuovo brano a Davide Ricci, presidente del Carnevale di Gambettola, conosciuto da tutti anche con il soprannome di “Duca”. La canzone, che promette di diventare il nuovo inno della kermesse, è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali:
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Gran finale in Piazza Fellini tra ritmo e coreografie
Betobahia si esibirà sul palco di piazza Fellini, dove porterà i suoi successi musicali accompagnato dalle ballerine Diana Cardenas e Belen Carreras.
Con i loro costumi latino-tropicali, le artiste aggiungeranno ritmo, energia ed esotismo a una serata che si annuncia tra le più affascinanti dell’intero Carnevale della Romagna. Un mix perfetto di tradizione romagnola e sonorità internazionali per chiudere in bellezza la domenica di festa.