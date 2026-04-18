Carnevale di Gambettola 2026: sfilata in notturna domenica 19

Gambettola si accende di festa: Davide Ricci e Betobahia protagonisti della terza sfilata in notturna

Domenica prossima, dalle 16.30, torna uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale di Gambettola: la terza sfilata in notturna. Tra grandi carri allegorici, giochi di luce, musica e spettacolo, sul palco di piazza Fellini salirà anche Betobahia, che ha dedicato una canzone a Davide Ricci, presidente del Carnevale e volto simbolo della manifestazione.