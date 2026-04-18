Tumori femminili: il Congresso IRST a Cesenatico sugli ADC

Cosa sono gli ADC e come funzionano

Gli ADC rappresentano una nuova classe di farmaci che combina la precisione degli anticorpi monoclonali con la potenza della chemioterapia. Il meccanismo d’azione è altamente selettivo:

Riconoscimento : L’anticorpo identifica e si lega specificamente alle cellule tumorali .

Azione mirata : L’agente chemioterapico viene veicolato direttamente al bersaglio .

Riduzione degli effetti collaterali : Colpendo esclusivamente il tumore, si riducono i danni ai tessuti sani circostanti .

L’impatto clinico nel tumore al seno e ginecologico

L’introduzione degli ADC ha modificato in modo sostanziale le prospettive di cura per diverse patologie oncologiche femminili.

Carcinoma mammario

Particolare attenzione è stata rivolta alle forme HER2-positive e HER2-low, dove gli ADC hanno già cambiato significativamente gli standard terapeutici.

Neoplasie ginecologiche

Queste molecole stanno emergendo come opzioni fondamentali per il trattamento di:

Carcinoma ovarico.

Carcinoma endometriale.

Carcinoma della cervice in stadio avanzato.

Gli ADC si dimostrano efficaci anche nei casi di resistenza ai trattamenti tradizionali, inclusi l’immunoterapia e i PARP inibitori.

Il programma del congresso e i contributi scientifici

L’evento, coordinato dalla Struttura di Oncologia medica a indirizzo senologico e tumori genitali femminili dell’IRST, ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale.

Sessioni e approfondimenti

I lavori si sono aperti con un focus sulla farmacologia degli ADC, curato dalle Professoresse Rossana Roncato (Università di Udine) e Gloria Ravegnini (Università di Bologna). Durante la giornata sono stati approfonditi temi quali i biomarcatori predittivi, il sequenziamento delle terapie e la gestione delle tossicità.

Tra i momenti salienti:

Lectio Magistralis : Il Professor Umberto Malapelle (Università Federico II, Napoli) ha illustrato il ruolo della biopsia liquida nell’era degli ADC .

Metodologie interattive : Sono stati presentati casi clinici e sessioni di Oxford Debate per favorire il confronto tra specialisti .

Organizzazione e Patrocini

La responsabilità scientifica è stata affidata ad Alberto Farolfi, Antonino Musolino e Michela Palleschi. L’evento ha ricevuto il patrocinio di importanti sigle del settore come AIOM, GOIRC, Loto Odv e MITO, ed è stato accreditato ECM con 8 crediti per la formazione medica.