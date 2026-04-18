Verso le elezioni: sondaggio PD per il candidato sindaco

Con l’estate ormai alle porte e la fine della stagione estiva indicata come possibile dead line, il clima della campagna elettorale inizia già a farsi sentire. Secondo le prime indiscrezioni, il Partito Democratico si starebbe organizzando per arrivare preparato all’appuntamento elettorale, avviando un percorso interno per testare il gradimento del proprio candidato sindaco.

Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Jacopo Agostini, attuale assessore al bilancio della Giunta Gozzoli.

Il PD sarebbe infatti pronto per coinvolgere direttamente i propri iscritti attraverso un vero e proprio sondaggio di gradimento. Un passaggio che punta a rafforzare la partecipazione interna e a misurare il consenso attorno al possibile candidato prima dell’avvio ufficiale della campagna.