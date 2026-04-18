Gatteo Mare Country & Beer Festival: tre giorni tra musica, birra e balli country

Torna a Gatteo Mare il Country & Beer Festival 2026, uno degli eventi più attesi della primavera romagnola. Dal 24 al 26 aprile, la località si trasformerà in un vivace villaggio western, tra musica live, balli country, birra e convivialità.
Negli ultimi anni, il festival ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, diventando un punto di riferimento per ballerini, appassionati e curiosi in cerca di divertimento e socialità.
Un evento in crescita nella nuova area di viale Europa
L’edizione 2026 conferma la sua collocazione nella nuova area eventi di viale Europa, una scelta strategica per la presenza di un parcheggio multipiano da oltre 1.000 posti auto, che renderà l’evento facilmente accessibile e pronto ad accogliere un pubblico in costante crescita.
La nuova location garantisce spazi più ampi e funzionali: pista da ballo più grande, aree tematiche meglio organizzate e una gestione più fluida delle attività.
Più birra, più ballo, più festa
Il claim 2026 — “Più birra. Più ballo. Più festa.” — rappresenta perfettamente lo spirito del festival. Tre giornate dedicate alla cultura country, tra cappelli, stivali, line dance e spettacoli dal vivo.
L’evento è pensato per tutti: dai ballerini esperti agli appassionati alle prime armi, fino alle famiglie e ai turisti che vogliono vivere un’esperienza coinvolgente e autentica.
Area food e atmosfera romagnola
Grande attenzione anche all’area gastronomica, che sarà operativa:
- la sera di venerdì 24 aprile
- a pranzo e cena sabato 25 e domenica 26 aprile
Le proposte culinarie saranno semplici e gustose, perfettamente in linea con l’atmosfera informale e festosa del festival.
Programma ufficiale 2026
Venerdì 24 aprile
- Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici
- Ore 21:00 – Concerto live West River
Sabato 25 aprile
- Ore 12:15 – Apertura stand gastronomici
- Ore 16:00 – Dj set e balli con scuole Free to Dance e Black Devils
- Ore 19:00 – Riapertura stand gastronomici
- Ore 21:00 – Concerto country Cadillac Ranch
- Per tutta la giornata: sfida al toro meccanico
Domenica 26 aprile
- Ore 12:15 – Apertura stand gastronomici
- Ore 16:00 – Cadillac Ranch Unplugged Trio
- Ore 17:30 – Balli con Wild Angels e Free to Dance
- Ore 19:00 – Riapertura stand gastronomici
- Ore 20:00 – Gran finale di ballo country
- Per tutta la giornata: esposizione di auto americane e toro meccanico
Le parole degli organizzatori
Il festival è promosso dall’associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il Centro Ricreativo Culturale “Giulio Cesare”, con il patrocinio del Comune di Gatteo e il sostegno del Credito Cooperativo Romagnolo.
Il presidente dell’associazione Uniti per Gatteo, Davide Branzanti sottolinea il valore dell’evento per la comunità: “Il cambio di location, prima in piazza della Libertà al centro del paese, è stato necessario per i lavori in corso. Abbiamo individuato nel parco di viale Europa la zona più idonea, anche grazie ai mille posti auto vicini e alla comodità di accesso. Siamo arrivati alla 2ª edizione con grandi soddisfazioni. Il nostro obiettivo è creare aggregazione: non lo facciamo a scopo di lucro, ma con la volontà di offrire valore al paese, animandolo anche oltre il periodo estivo. Le risorse vengono reinvestite nella comunità: abbiamo sostenuto la scuola con libri, attrezzature, LIM e PC, organizzato corsi per anziani e, a Natale, realizziamo il presepe artistico meccanico aperto a tutti”.
Informazioni utili
Per dettagli e aggiornamenti:
- Sito web: www.sagradellacantarella.it
- Facebook: Sagra della Cantarella Gatteo Mare
- Instagram: cantarellagatteomare
- IAT Gatteo Mare: 0547 86083
- URP Gatteo: 0541 935521