Gatteo Mare Country & Beer Festival: tre giorni tra musica, birra e balli country

Le parole degli organizzatori

Il festival è promosso dall’associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il Centro Ricreativo Culturale “Giulio Cesare”, con il patrocinio del Comune di Gatteo e il sostegno del Credito Cooperativo Romagnolo.

Il presidente dell’associazione Uniti per Gatteo, Davide Branzanti sottolinea il valore dell’evento per la comunità: “Il cambio di location, prima in piazza della Libertà al centro del paese, è stato necessario per i lavori in corso. Abbiamo individuato nel parco di viale Europa la zona più idonea, anche grazie ai mille posti auto vicini e alla comodità di accesso. Siamo arrivati alla 2ª edizione con grandi soddisfazioni. Il nostro obiettivo è creare aggregazione: non lo facciamo a scopo di lucro, ma con la volontà di offrire valore al paese, animandolo anche oltre il periodo estivo. Le risorse vengono reinvestite nella comunità: abbiamo sostenuto la scuola con libri, attrezzature, LIM e PC, organizzato corsi per anziani e, a Natale, realizziamo il presepe artistico meccanico aperto a tutti”.

Informazioni utili

Per dettagli e aggiornamenti: