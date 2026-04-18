Meteo, emessa allerta gialla

E’ stata emessa per domenica 19 aprile un’allerta di colore gialla.
L’inizio della validità è previsto per la mezzanotte di domani, domenica, sino alla mezzanotte di lunedì 20 aprile.
Per la giornata di domenica 19 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno assumere forte intensità sul settore centro-orientale della regione, in particolare sui rilievi, con possibili effetti e danni associati. Lungo la fascia collinare e montana saranno possibili occasionali fenomeni di ruscellamento, frane lungo versanti particolarmente fragili e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore.