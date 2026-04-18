Meteo, emessa allerta gialla

Per la giornata di domenica 19 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno assumere forte intensità sul settore centro-orientale della regione, in particolare sui rilievi, con possibili effetti e danni associati. Lungo la fascia collinare e montana saranno possibili occasionali fenomeni di ruscellamento, frane lungo versanti particolarmente fragili e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore.