Paura a Gattolino, auto si cappotta nel fosso

Tre ore dopo un altro incidente

Alle ore 07:20 i Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenuti in Via Cervese per un incidente stradale.

Un’autovettura è uscita di strada autonomamente finendo contro un cancello e abbattendo una colonnina del gas. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal danneggiamento dell’impianto.

Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.