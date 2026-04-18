Paura a Gattolino, auto si cappotta nel fosso

Paura nella notte di Gattolino
Alle ore 4:30 di questa notte (tra venerdì e sabato), una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Medri, nella frazione di Gattolino, per un incidente stradale.
Auto cappottata nel fosso
Un’autovettura è uscita di strada finendo all’interno di un fossato. Il personale operativo, dopo le verifiche, ha escluso la presenza di persone all’interno dell’abitacolo. Nell’impatto sono stati abbattuti un muretto e il guardrail del ponte che interseca il fossato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della struttura danneggiata.
Tre ore dopo un altro incidente
Alle ore 07:20 i Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenuti in Via Cervese per un incidente stradale.
Un’autovettura è uscita di strada autonomamente finendo contro un cancello e abbattendo una colonnina del gas. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal danneggiamento dell’impianto.
Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.