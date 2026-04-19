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Cena dei pescatori obiettivo raggiunto. Il pienone per il Bufalini

Alessandro Mazza19 Aprile 2026
cena solidarietà

La cena sociale dei pescatori ha fatto il pieno

La cena dei pescatori presso la sala polivalente della parrocchia di Santa Maria Goretti è stata un successo. Sono stati 180 le persone che ieri, sabato sera, hanno preso posto e si sono godute una signora cena il cui ricavato ha uno scopo benefico.

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cena

L’obiettivo della Cena di Beneficenza era sostenere l’innovativo progetto di Pet Therapy denominato “Dog-tori e un gatto!”.

L’iniziativa nasce per portare un sorriso e un sostegno concreto ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, aiutandoli ad affrontare le cure con maggiore serenità grazie alla compagnia e all’affetto degli amici a quattro zampe.

Un traguardo più vicino grazie a questa iniziativa che ha dimostrato il grande cuore di Cesenatico due volte. La prima grazie agli organizzatori l’Associazione Pescatori Pensionati “Marino Moretti”, la seconda grazie ai presenti.

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Alessandro Mazza

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Mi piace farmi gli affaracci vostri!

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