Cesena, dopo l’incidente l’auto prende fuoco. Intervento nella notte

Dopo l’urto, le fiamme

A seguito dell’urto, l’auto ha preso fuoco. Il personale ha spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi.

Si registrano ferite per i conducenti, presi in cura dal 118. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.

Tre incidenti in due notti

È già il terzo incidente che ha visto l’intervento dei vigili del fuoco nel week end appena trascorso. Le ore notturne sono state le più intense per i professionisti del 115. Si raccomanda di guidare sempre con prudenza, tanto più nelle ore serali e notturne e di non mettersi alla guida se non si è nel pieno delle proprie facoltà.