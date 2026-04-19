Triathlon a Cesenatico, dispiegamento intensivo della Croce Rossa

I mezzi lungo il percorso

Sono tre le ambulanze che seguono lo svolgimento del percorso degli atleti. A bordo ci sono anche due medici. Il dispiegamento di personale e mezzi è lo stesso sia per sabato che per oggi, domenica. I volontari sono impiegati anche nel coordinamento dei mezzi sul posto riuscendo a far combaciare gli accessi alle aree con la disponibilità di ambulanze vicine ai luoghi di potenziale intervento.