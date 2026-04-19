Varco chiuso con lucchetti, i proprietari non accedono al mare, ma…

La spiegazione del sindaco.

“Il progetto del muretto anti allagamento nasce con un finanziamento della Protezione Civile regionale. Si tratta dell’unico sistema di protezione possibile in quel contesto urbano, caratterizzato da stabilimenti balneari e condomini o alberghi molto ravvicinati, con numerose aperture sul demanio che, in caso di mareggiate, causano allagamenti del viale Carducci con danni ai privati e al patrimonio pubblico – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – In fase di progettazione abbiamo contrattato i proprietari degli edifici che confinano con il muro. Abbiamo proposto due soluzioni: la prosecuzione del muro a spese del Comune e chiusura dei varchi esistenti con azzeramento dei canoni, oppure mantenimento dei varchi, ma con l’obbligo per i privati di provvedere a chiuderli con paratoie stagne certificate, dotandosi di ditte per montaggio e smontaggio delle stesse. La fideiussione è stata richiesta dal Comune perché in caso di inadempimenti interviene il pubblico ed escute la fideiussione. La paratia oggetto della rimostranza è quindi una paratia privata, la cui messa in posa e rimozione è a carico dello stesso condominio. Immagino che, contattando l’amministratore di condominio, potranno chiarire il disguido che immagino sarà superato appena i privati decideranno di rimuovere tutte le paratie”.