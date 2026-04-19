Via Campone Sala, tra crepe e dislivelli: la segnalazione

La segnalazione, corredata di fotografie, riporta quanto segue: “Questa è la situazione della via Campone Sala, strada che affianca la banca vicino al civico 447, la situazione è molto grave, inoltre con l’inizio della bella stagione si inizia a percorrerla in bicicletta e in moto, ed è per questo che metto in evidenza il problema, queste crepe e dislivelli se si prendono con i mezzi a due ruote si cade e ci si può fare del male anche grave, oltretutto di notte la strada è completamente al buio. Non chiedo che venga asfaltata completamente, non chiedo che venga illuminata come già da tempo attendiamo, ma chiedo semplicemente che venga messa in sicurezza almeno tamponando quello che c’è e di farlo nel minor tempo possibile prima che qualcuno si faccia male veramente. Attendo una risposta dal comitato nel giro di pochi giorni altrimenti mi troverò nella situazione di dover denunciare alle autorità competenti il problema di sicurezza che si è presentato per mancanza di manutenzione .

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