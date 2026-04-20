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Notizie

Asfalto in via vicinale a Sala. La replica del Comitato

Alessandro Mazza20 Aprile 2026
comitato

La replica del Comitato

Il Comitato di Zona di Sala replica alla segnalazione fatta tramite social da parte di un cittadino in merito alla situazione dell’asfalto in via vicinale di Campone Sala.

Il Comitato ha reso noto che è ben a conoscenza delle condizioni del manto e che ha già provveduto a fare opportuna segnalazione in comune assolvendo appieno al proprio incarico. La tematica infatti era già stata segnalata in un incontro precedente. La replica è doverosa in quanto la persona che ha fatto la segnalazione ha detto che provvederà a fare denuncia alle autorità per fatti che non sono, ad ogni modo, riconducibili a responsabilità del Comitato.

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Il prossimo incontro del Comitato

Il prossimo incontro pubblico del Comitato è in calendario il 5 maggio alle 20.30 presso la sede adiacente RomagnaBanca.

Aggiungiamo noi che se la segnalazione del cittadino è sempre opportuna, ma i toni andrebbero rivisti.

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Alessandro Mazza

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