Asfalto in via vicinale a Sala. La replica del Comitato

La replica del Comitato

Il Comitato di Zona di Sala replica alla segnalazione fatta tramite social da parte di un cittadino in merito alla situazione dell’asfalto in via vicinale di Campone Sala.

Il Comitato ha reso noto che è ben a conoscenza delle condizioni del manto e che ha già provveduto a fare opportuna segnalazione in comune assolvendo appieno al proprio incarico. La tematica infatti era già stata segnalata in un incontro precedente. La replica è doverosa in quanto la persona che ha fatto la segnalazione ha detto che provvederà a fare denuncia alle autorità per fatti che non sono, ad ogni modo, riconducibili a responsabilità del Comitato.