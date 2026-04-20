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Relax a Cesenatico per le Tigri da soggiorno IL VIDEO

Anna Budini20 Aprile 2026
Tigli da soggiorno

Le Tigri da soggiorno, l’eclettica band romana nata nel 2019, si è concessa una notte di divertimento e stacco tra le luci della Riviera, scegliendo Cesenatico per ricaricare le pile durante una pausa dalle riprese del loro nuovo videoclip.

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Il gruppo, il cui stile fonde funk rock, hip hop e soul, è attualmente impegnato sul set di una produzione video. Il nuovo videoclip è infatti curato dalla Metter Studio Films di Cesena. Tra un ciak e l’altro, i musicisti hanno deciso di godersi l’atmosfera di Cesenatico.

La band, unico gruppo scelto per aprire il concerto di Damiano David, celebre frontman dei Maneskin, ha portato la sua energia vibrante tra le strade di Cesenatico.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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