Relax a Cesenatico per le Tigri da soggiorno IL VIDEO

Il gruppo, il cui stile fonde funk rock, hip hop e soul, è attualmente impegnato sul set di una produzione video. Il nuovo videoclip è infatti curato dalla Metter Studio Films di Cesena. Tra un ciak e l’altro, i musicisti hanno deciso di godersi l’atmosfera di Cesenatico.

La band, unico gruppo scelto per aprire il concerto di Damiano David, celebre frontman dei Maneskin, ha portato la sua energia vibrante tra le strade di Cesenatico.