Progetto “bici scuola” a Cesenatico: gli alunni del primo circolo incontrano Dalia Muccioli

Attraverso materiali didattici esclusivi, sia cartacei che multimediali, gli alunni hanno esplorato non solo la tecnica e la storia del ciclismo, ma soprattutto i suoi valori cardine: impegno, rispetto e sostenibilità.

Sicurezza stradale e il “patentino della bici”

Un pilastro fondamentale del progetto è stata la collaborazione con la Polizia Stradale di Forlì. I bambini hanno partecipato con estrema attenzione a una lezione interattiva focalizzata sulla sicurezza. Al termine dell’incontro, gli studenti hanno ricevuto l’ambito “patentino della bici”, un riconoscimento formale del loro impegno nell’imparare le regole della strada.

Le attività sono state coordinate con dedizione dalla docente Elena Puzzo, referente del progetto, che ha saputo trasmettere ai piccoli ciclisti l’alto valore formativo dell’esperienza.

L’incontro con la campionessa Dalia Muccioli

Il momento più emozionante si è vissuto lo scorso 17 aprile, quando la scuola ha ospitato la campionessa Dalia Muccioli. L’atleta ha letteralmente conquistato la platea raccontando la realtà della vita sportiva:

Alimentazione sana e allenamenti costanti.

Le sfide quotidiane e la fatica del professionismo.

La gioia pura che deriva dalla passione per lo sport.

I bambini hanno avuto l’opportunità unica di vedere da vicino i trofei e toccare con mano le maglie ufficiali della campionessa. All’evento hanno partecipato con entusiasmo anche le classi terze del plesso “Ada Negri”.

Un premio speciale verso il Giro d’Italia

La giornata si è conclusa con un sorteggio di piccoli doni, tra cui un premio molto ambito: per un fortunato studente, ci sarà la possibilità di incontrare i ciclisti del Giro d’Italia.

Il commento della Dirigente Scolastica

La professoressa Lucia Santarsiero, dirigente scolastica del circolo, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, definendola una vera “palestra di vita”.

“Il progetto ‘Bici Scuola’ insegna il valore della disciplina e del rispetto delle regole. Vedere i ragazzi coinvolti sulla sicurezza stradale e sul sacrificio sportivo conferma che la scuola deve essere un luogo vivo, capace di aprirsi al territorio e alle sue eccellenze”.

L’esperienza ha lasciato un segno profondo nei piccoli partecipanti. Chissà che, tra i banchi di Cesenatico, non si nasconda già un futuro campione delle due ruote