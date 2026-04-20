Donna truffata con la tecnica dello spoofing: denunciato dai Carabinieri

I fatti

La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che un primo individuo, qualificatosi falsamente come operatore di banca, è riuscito a carpire la fiducia della donna, facendole credere che il messaggio ricevuto sul proprio cellulare le fosse stato inviato proprio dalla banca poiché vi erano stati dei tentativi fraudolenti di prelievo sul suo conto corrente e che, a breve, sarebbe stata contattata da un ispettore della Polizia Postale, cosa che accadeva nel giro di pochi minuti e che l’ha poi indotta ad eseguire un bonifico istantaneo di circa 15.000,00 euro, su un conto corrente da lui indicato, nella convinzione di proteggere così i suoi risparmi.

Le tempestive indagini condotte dai militari della Stazione di Macerone, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno consentito, mediante accertamenti bancari, d’identificare il presunto responsabile e di bloccare celermente il conto corrente sul quale la somma era stata trasferita, acceso su un istituto di credito utilizzato dal giovane per perpetrare la truffa. Nella circostanza è stata recuperata quasi l’intera somma bonificata, poi sequestrata e che – su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Forlì – nella decorsa giornata è stata restituita alla donna, che ha espresso gratitudine ai carabinieri per il lieto finale; altrettanto grande è stata la soddisfazione dei militari per essere riusciti ad aiutare la donna.