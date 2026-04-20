Stadio Moretti: approvata la variante per il rifacimento delle fognature

Il Comune di Cesenatico prosegue con l’importante intervento di manutenzione straordinaria presso lo Stadio Comunale Moretti situato in via Sozzi. Con la recente determinazione dirigenziale n. 478 del 17 aprile 2026, l’amministrazione ha ufficializzato l’approvazione di una variante al contratto originario per il rifacimento delle fognature della tribuna e dei servizi annessi.
I motivi della variante: imprevisti durante il cantiere
I lavori, inizialmente consegnati alla ditta Pozzi Raffaele s.r.l. di Rimini lo scorso 23 febbraio 2026, hanno subito una necessaria modifica tecnica a causa di circostanze impreviste emerse durante le fasi di scavo.
Nello specifico, le principali motivazioni che hanno portato alla perizia di variante includono:
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Il rinvenimento di sottoservizi interferenti non segnalati precedentemente.
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Lo stato di obsolescenza della rete idrica principale della tribuna di via Sozzi, che ha richiesto un intervento immediato non previsto nel progetto esecutivo originario.
A causa di queste necessità, i lavori erano stati temporaneamente sospesi il 9 aprile 2026, in attesa dell’approvazione formale delle modifiche contrattuali.
Dettagli economici e nuovi costi dell’intervento
L’approvazione della variante comporta un incremento dell’investimento complessivo per garantire la piena funzionalità e sicurezza dell’impianto sportivo.
L’aumento del quadro economico
Il progetto originario prevedeva un investimento di circa 64.059,41 euro. Con la nuova determinazione, il quadro economico complessivo è stato rideterminato in 74.059,41 euro.
Ecco i dati principali della variante finanziaria:
- Incremento lavori: circa 10.612,86 euro (al netto del ribasso d’asta del 4%).
- Percentuale di aumento: la variante incide per il 25,16% sull’importo contrattuale iniziale.
- Copertura finanziaria: i maggiori costi trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2026/2028, specificamente nel capitolo dedicato alla “Riqualificazione Stadio Comunale”.
Prossimi passi per lo stadio
L’intervento si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione delle infrastrutture sportive comunali, garantendo agli atleti e ai cittadini di Cesenatico una struttura moderna e sicura.