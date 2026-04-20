Legacoop Romagna sul bando tipo delle concessioni: bene il confronto, ma dubbi su tempi

L’apertura al dialogo con le associazioni di categoria

La posizione di Legacoop Romagna è chiara: la creazione di un modello standard per i bandi di gara è un passaggio necessario per dare uniformità a un panorama normativo frammentato. Il fatto che il Governo e gli enti locali stiano aprendo a un confronto diretto con le rappresentanze cooperative e di settore viene visto come un segnale di responsabilità.

Secondo Legacoop, solo attraverso una concertazione che includa chi opera quotidianamente sul demanio marittimo è possibile redigere linee guida che non siano “calate dall’alto”, ma che rispondano alle reali esigenze dei territori.

Le criticità: tempi stretti e incertezza operativa

Nonostante l’apprezzamento per il metodo del confronto, restano sul tavolo nodi spinosi che rischiano di paralizzare gli investimenti delle imprese balneari.

Il rischio di ritardi burocratici

Il timore principale riguarda la tempistica. Con l’avvicinarsi della stagione turistica e le scadenze imposte dalle sentenze europee e nazionali, il ritardo nella definizione del bando tipo mette in seria difficoltà i Comuni costieri, che si trovano a dover gestire le procedure di gara senza strumenti certi.

Tutela del valore aziendale e del lavoro

Legacoop Romagna ribadisce l’importanza di inserire nel bando criteri che premino:

La professionalità acquisita dagli operatori attuali.

Il riconoscimento del valore aziendale e degli investimenti effettuati.

La garanzia di continuità per i servizi collettivi, come il salvamento e la manutenzione dell’arenile.

Conclusioni: serve un quadro normativo stabile

“Auspichiamo che possano arrivare indicazioni chiare e condivise”, sottolinea l’associazione. L’obiettivo deve essere quello di uscire dal limbo normativo per permettere alle cooperative e alle imprese balneari della Romagna di programmare il futuro con serenità, salvaguardando un modello di accoglienza che è un’eccellenza a livello internazionale.

Il rischio, in assenza di un bando tipo equilibrato e tempestivo, è quello di esporre il sistema a una pioggia di ricorsi legali che danneggerebbero l’intera economia turistica regionale.