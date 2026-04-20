Allerta Meteo gialla: martedì 21 aprile attesi forti temporali e rischio idrogeologico

Peggioramento marcato delle condizioni meteo su tutta la regione. Per la giornata di domani, martedì 21 aprile, le previsioni indicano una fase di maltempo diffuso che colpirà l’intero territorio con precipitazioni intense, rovesci e temporali di forte entità.
Le zone più a rischio
Sebbene i fenomeni interesseranno tutta la regione, la criticità maggiore è attesa nelle seguenti aree:
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Pianura centro-orientale e rilievi: qui i fenomeni saranno più persistenti e organizzati, con il rischio concreto di danni a strutture o infrastrutture.
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Resto della regione: attese piogge più localizzate, ma comunque di forte intensità.
Innalzamento dei fiumi e rischio frane
La Protezione Civile e gli enti competenti monitorano con attenzione la situazione idrica. Sono previsti:
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Livelli idrometrici: rapidi incrementi dei corsi d’acqua che potrebbero puntualmente superare la Soglia 1.
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Versanti e colline: possibili fenomeni franosi e ruscellamenti superficiali causati dalla saturazione del suolo.
Avviso ai cittadini: Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e di non sostare nei pressi di corsi d’acqua o zone soggette a allagamenti. Monitorare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla viabilità.