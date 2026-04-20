Segnalati disservizi alla linea: la risposta dell’operatore

Alcuni utenti segnalano un guasto alla linea internet.
Interpellato un operatore, questo quanto risponde: ” E’ presente un guasto su infrastruttura Fibercop che coinvolge più utenti, riscontrato alle 13.48 con previsione di ripristino entro il 22/04 come da SLA. Tale data può essere anticipata se al momento della verifica risulta di facile risoluzione, come può essere posticipata se sono necessari scavi/permessi ecc…
Apriamo una segnalazione relativa alla vostra utenza per rimanere aggiornati sullo stato dei lavori”.
“Per quanto riguarda il precedente disservizio, non ci risultano vostre segnalazioni. Tuttavia nell’ultimo mese, ditte terze durante i lavori di scavo hanno causato tagli fibra e conseguenti disservizi agli utenti.
Infine, se la connettività viene utilizzata per scopi lavorativi è opportuno valutarne una di backup che garantisca la continuità anche in caso di guasto alla principale” – prosegue e conclude.