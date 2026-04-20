Segnalati disservizi alla linea: la risposta dell’operatore

“Per quanto riguarda il precedente disservizio, non ci risultano vostre segnalazioni. Tuttavia nell’ultimo mese, ditte terze durante i lavori di scavo hanno causato tagli fibra e conseguenti disservizi agli utenti.

Infine, se la connettività viene utilizzata per scopi lavorativi è opportuno valutarne una di backup che garantisca la continuità anche in caso di guasto alla principale” – prosegue e conclude.