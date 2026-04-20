Turismo Outdoor: Visit Romagna protagonista al workshop NOVA 2026

L’iniziativa consolida il piano di promo-commercializzazione avviato a marzo con ITW Milano, puntando i riflettori su un segmento in forte crescita: la domanda internazionale di prodotti legati al benessere, alla natura e agli stili di vita dinamici.

Incontri strategici: la Romagna incontra i buyer europei

Il workshop NOVA si è confermato un palcoscenico fondamentale per il settore outdoor. Visit Romagna ha presidiato l’evento coordinando la partecipazione di tredici operatori regionali, impegnati in un fitto calendario di appuntamenti mirati.

Focus sulla prima giornata: networking e presentazione del territorio

Il 19 aprile, la delegazione ha presentato le eccellenze romagnole a una platea di oltre 40 buyer internazionali. L’obiettivo? Mostrare la capacità della destinazione di rispondere alle nuove tendenze del turismo esperienziale, grazie a un’offerta variegata e fruibile tutto l’anno.

Il workshop alla Rocca di Lonato: i prodotti di punta

Oggi, lunedì 20 aprile, l’attività si è spostata presso la storica Rocca di Lonato del Garda. In questa sede, circa cinquanta buyer esteri hanno approfondito le proposte del territorio attraverso incontri strutturati. I temi centrali hanno riguardato:

Cicloturismo e percorsi outdoor;

Enogastronomia tipica e turismo slow;

Borghi storici e siti Patrimonio UNESCO;

Esperienze culturali autentiche.

Verso il 2026: promozione istituzionale e supporto commerciale

Oltre agli incontri B2B, Visit Romagna ha attivato un desk istituzionale dedicato alla distribuzione di materiali informativi e alla promozione del calendario eventi 2026. Questa presenza ha l’obiettivo di rafforzare il brand “Romagna” e supportare concretamente l’attività commerciale degli operatori privati sui mercati esteri.

Una destinazione orientata alla sostenibilità

La partecipazione a NOVA sottolinea la vocazione naturale della Romagna per un turismo sostenibile e autentico. La regione si allinea così alle moderne dinamiche della domanda globale, che cerca sempre più un contatto diretto con il territorio e il benessere fisico e mentale.