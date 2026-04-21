Addio al geometra Massimo Magnani, volto noto di Cesenatico

E’ scomparso il geometra Massimo Magnani, all’età di 65 anni. Professionista e volto noto in città, Magnani era conosciuto in particolare per la sua attività lavorativa.
A darne il triste annuncio sono la moglie e la figlia. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e cittadini che negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità professionali.
I funerali si terranno venerdì 24 aprile: il corteo funebre partirà dall’obitorio dell’Ospedale Marconi di Cesenatico per raggiungere la chiesa parrocchiale di San Giacomo, dove alle ore 15 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà verso il cimitero cittadino per l’ultimo saluto.