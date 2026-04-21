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Addio al geometra Massimo Magnani, volto noto di Cesenatico

Anna Budini21 Aprile 2026
massimo magnani

E’ scomparso il geometra Massimo Magnani, all’età di 65 anni. Professionista e volto noto in città, Magnani era conosciuto in particolare per la sua attività lavorativa.

A darne il triste annuncio sono la moglie e la figlia. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e cittadini che negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità professionali.

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massimo magnani

I funerali si terranno venerdì 24 aprile: il corteo funebre partirà dall’obitorio dell’Ospedale Marconi di Cesenatico per raggiungere la chiesa parrocchiale di San Giacomo, dove alle ore 15 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà verso il cimitero cittadino per l’ultimo saluto.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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