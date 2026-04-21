Addio al geometra Massimo Magnani, volto noto di Cesenatico

E’ scomparso il geometra Massimo Magnani, all’età di 65 anni. Professionista e volto noto in città, Magnani era conosciuto in particolare per la sua attività lavorativa.

A darne il triste annuncio sono la moglie e la figlia. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e cittadini che negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità professionali.