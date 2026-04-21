Azzurro come il Pesce: il menù della tradizione con “Pescatori a casa vostra”

Torna a Cesenatico uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della cucina di mare: Azzurro come il Pesce. Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà anche l’associazione “Pescatori a casa vostra”, pronta ad accogliere visitatori e buongustai a partire dalla cena di giovedì 23 aprile, proseguendo con pranzi e cene da venerdì 24 a domenica 26 aprile.
Lo stand dell’associazione sarà allestito al parco Brumer, lungo l’asta del porto canale di Ponente, all’angolo di via Carlo Matteucci, dove si potranno gustare piatti tipici della tradizione marinara romagnola.
Per l’occasione, “Pescatori a casa vostra” propone un menù ricco e autentico, pensato per valorizzare il pescato locale e le ricette di una volta. Tra gli antipasti spiccano le vongole alla marinara, le cozze alla tarantina e le alici marinate con misticanza e piadina. Nei primi piatti, spazio a grandi classici come il risotto alla pescatora e lo spaghetto alla chitarra con vongole.
Ma la vera protagonista dell’edizione 2026 sarà la canocchia, simbolo della pesca locale. Per celebrarla, l’associazione propone un piatto speciale: il tortello di pasta fresca ripieno di canocchie al sugo bianco di canocchie. 360.599 kg
“Con questo piatto onoriamo la protagonista della pesca di Cesenatico, il prodotto che viene pescato in prevalenza nel nostro mare. Infatti, in un anno al Mercato Ittico di Cesenatico, ne arrivano 360.599 kg”, spiega il presidente dell’associazione, Manuel Guidotti.
Tra i secondi, da non perdere il fritto misto di paranza con calamari e verdure, la grigliata di pesce alla brace e gli spiedini misti, perfetti per chi vuole assaporare tutto il gusto dell’Adriatico.
Info: Angelo 338 4130069 oppure Manuel 340 5023730.