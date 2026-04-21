Azzurro come il Pesce: il menù della tradizione con “Pescatori a casa vostra”

Per l’occasione, “Pescatori a casa vostra” propone un menù ricco e autentico, pensato per valorizzare il pescato locale e le ricette di una volta. Tra gli antipasti spiccano le vongole alla marinara, le cozze alla tarantina e le alici marinate con misticanza e piadina. Nei primi piatti, spazio a grandi classici come il risotto alla pescatora e lo spaghetto alla chitarra con vongole.