Carabinieri mettono a segno un duro colpo allo spaccio a Gatteo

Importante operazione dei Carabinieri di Cesenatico

Nelle scorse ore, i carabinieri di Cesenatico hanno messo a segno un duro colpo contro lo spaccio. Da quanto trapelato, hanno messo a segno un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di cocaina a Gatteo. Almeno una persona è stata portata nella caserma di Viale Carducci.