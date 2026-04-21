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Carabinieri mettono a segno un duro colpo allo spaccio a Gatteo

Alessandro Mazza21 Aprile 2026
carabinieri

Importante operazione dei Carabinieri di Cesenatico

Nelle scorse ore, i carabinieri di Cesenatico hanno messo a segno un duro colpo contro lo spaccio. Da quanto trapelato, hanno messo a segno un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di cocaina a Gatteo. Almeno una persona è stata portata nella caserma di Viale Carducci.

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Bocche cucite

Al momento non circolano ulteriori dettagli sull’operazione sulla quale potrebbe giungere una nota nelle prossime ore. Probabilmente si è in attesa dell’esito della direttissima e della convalida dell’arresto da parte del giudice.

foto repertorio

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Alessandro Mazza

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