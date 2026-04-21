Carabinieri mettono a segno un duro colpo allo spaccio a Gatteo

Importante operazione dei Carabinieri di Cesenatico
Nelle scorse ore, i carabinieri di Cesenatico hanno messo a segno un duro colpo contro lo spaccio. Da quanto trapelato, hanno messo a segno un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di cocaina a Gatteo. Almeno una persona è stata portata nella caserma di Viale Carducci.
Bocche cucite
Al momento non circolano ulteriori dettagli sull’operazione sulla quale potrebbe giungere una nota nelle prossime ore. Probabilmente si è in attesa dell’esito della direttissima e della convalida dell’arresto da parte del giudice.
foto repertorio