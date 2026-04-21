Cesenatico celebra il 25 aprile: il programma con Veltroni e Cavezzali

Cesenatico celebra il 25 aprile: Veltroni, Cavezzali e un programma ricco di eventi

Cesenatico si prepara a commemorare l’81° Anniversario della Liberazione dal regime nazifascista con un calendario fitto di appuntamenti istituzionali e culturali. Tra i protagonisti di quest’anno spiccano i nomi di Walter Veltroni e Matteo Cavezzali, che accompagneranno la cittadinanza in un percorso di memoria e riflessione.