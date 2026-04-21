Cesenatico celebra il 25 aprile: il programma con Veltroni e Cavezzali

Cesenatico celebra il 25 aprile: Veltroni, Cavezzali e un programma ricco di eventi
Cesenatico si prepara a commemorare l’81° Anniversario della Liberazione dal regime nazifascista con un calendario fitto di appuntamenti istituzionali e culturali. Tra i protagonisti di quest’anno spiccano i nomi di Walter Veltroni e Matteo Cavezzali, che accompagneranno la cittadinanza in un percorso di memoria e riflessione.
Le celebrazioni istituzionali del 25 aprile
La giornata di sabato 25 aprile si aprirà con i consueti momenti solenni dedicati al ricordo di chi ha sacrificato la vita per la libertà.
Alle ore 9:00, avrà inizio la deposizione delle corone d’alloro nei luoghi simbolo della Resistenza locale:
- Ponte Ruffio
- Rocca di Cesena
- Cimitero Cittadino di Cesenatico
Appuntamenti letterari e culturali
Il programma civile arricchisce la ricorrenza con tre importanti presentazioni librarie a ingresso libero.
Walter Veltroni al Teatro Comunale
Mercoledì 22 aprile alle ore 21:00, il Teatro Comunale ospiterà Walter Veltroni per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Iris, la libertà” (Rizzoli), dedicato alla figura di Iris Versari.
L’autore dialogherà con il professor Alberto Gagliardo, storico degli Istituti di Storia della Resistenza di Forlì-Cesena. L’accesso sarà consentito dalle 19:30 fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.
Matteo Cavezzali alla Galleria Leonardo da Vinci
Il giorno seguente, giovedì 23 aprile alle ore 18:00, ci si sposterà alla Galleria Leonardo da Vinci per l’incontro con Matteo Cavezzali. Lo scrittore presenterà il libro “I fratelli Meraviglia” (Mondadori) in dialogo con Francesco Zani.
Pomeriggio con la Rete Democratica Antifascista
Le iniziative si concluderanno il 25 aprile alle ore 16:00, sempre presso la Galleria Leonardo da Vinci. Fiorella Vandie Laura Valeriani presenteranno il volume “Quello era il segnale” (Il Ponte Vecchio). L’evento è curato dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico.
Informazioni utili
Tutti gli eventi in programma sono a ingresso gratuito. Per ulteriori dettagli o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico al numero 0547 79274.