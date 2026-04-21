Supermercati Coop chiusi per il 25 Aprile e il 1° Maggio

I motivi della chiusura: identità e valori fondanti

La Cooperativa definisce questa decisione come “profondamente identitaria”. Scegliere di fermarsi in queste date significa:

Valorizzare la storia: riconoscere nel 25 aprile e nel 1° maggio i pilastri della cultura cooperativa.

Promuovere i principi sociali: libertà, democrazia e giustizia sociale sono i cardini che orientano l’impegno quotidiano della società.

Onorare la memoria: celebrare queste ricorrenze come momenti vivi e attuali, non semplici date sul calendario.

L’equilibrio tra diritti dei lavoratori e servizio ai consumatori

La chiusura “per scelta” rappresenta un gesto concreto che mira a tenere insieme diritti e responsabilità. L’obiettivo della Cooperativa è trovare un punto di equilibrio sostenibile tra le necessità dei soci e dei consumatori e il sacrosanto diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di partecipare alle celebrazioni.

In questo modo, Coop trasforma una sospensione del servizio in un atto di condivisione civile, riaffermando la propria natura di realtà economica guidata da principi etici e sociali.