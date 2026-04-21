Il liscio verso l’Unesco: avviata la candidatura a Patrimonio dell’Umanità

Il Liscio punta all’Unesco: parte il percorso per il riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità

Il ballo simbolo dell’Emilia-Romagna muove i primi passi ufficiali verso la prestigiosa lista dei beni immateriali. A Bologna il primo incontro istituzionale tra Regione ed enti locali per definire la strategia e coinvolgere le comunità di musicisti, scuole di ballo e appassionati.

Un’identità collettiva tra tradizione e futuro

Il Liscio non è solo musica, è il battito cardiaco di una terra. Nato tra l’Ottocento e il Novecento dall’unione tra il folklore locale e i ritmi europei come valzer, polka e mazurka, questo genere ha saputo trasformarsi in un potente strumento di coesione sociale. Oggi, quel patrimonio di pratiche musicali, coreutiche e sociali ambisce a diventare Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco.

Il percorso è entrato ufficialmente nel vivo con un vertice a Bologna, dove l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ha incontrato sindaci e amministratori locali. L’obiettivo è chiaro: costruire un dossier solido che dimostri il valore universale di questa tradizione, basandosi sulla partecipazione attiva di chi il Liscio lo vive ogni giorno.