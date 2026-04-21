Porto di Cesenatico: approvata variante per lavori di riqualificazione

I motivi della variante: l’impatto degli eventi meteomarini

Durante l’esecuzione dei lavori, il cantiere ha dovuto fare i conti con mareggiate eccezionali che hanno colpito la costa, rendendo necessari interventi non previsti nel progetto esecutivo originario.

Le modifiche al piano di lavoro, approvate nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, mirano a risolvere problematiche impreviste senza alterare la tipologia dell’opera. In particolare, si è reso necessario il ripristino di parti della banchina danneggiate e il recupero di materiali dispersi in mare durante le forti mareggiate.

Dettaglio degli interventi: cosa cambia nel progetto

La nuova perizia prevede una rimodulazione delle attività, con alcune lavorazioni “in stralcio” e altre “in aumento”.

Lavorazioni aggiuntive e area extra-progetto

Tra i principali interventi introdotti figurano:

Difesa della banchina: Realizzazione di fondazioni con palancole per il nuovo muretto antingressione .

Ripristini post-mareggiata: Recupero di elementi prefabbricati e rifacimento degli elementi fondali delle celle frangiflutto distrutti dalle onde .

Interventi extra-progetto: Demolizione e ricostruzione di porzioni di banchina gravemente danneggiate al di fuori dell’area inizialmente prevista dal cantiere .

Trattamenti tecnici: Protezione anticorrosione sulle strutture e manutenzione straordinaria della pista di cantiere .

Lavorazioni in stralcio

Per bilanciare le necessità tecniche, sono state stralciate alcune voci, tra cui lo smontaggio e rimontaggio delle bitte e la sostituzione di alcune plotte lignee sul lato Ponente.

Il quadro economico: investimenti per il futuro del porto

L’aggiornamento del progetto comporta un incremento dei costi contrattuali pari a € 229.999,23. Questo porta il quadro economico complessivo dell’opera a una cifra di € 1.755.142,64.

I lavori rimangono affidati all’impresa Pasqual Zemiro Srl, già titolare dell’appalto, che si occuperà di integrare queste nuove opere necessarie al completamento della riqualificazione. Il finanziamento dell’opera è sostenuto in larga parte da contributi della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del bando per la riqualificazione del sistema dei porti regionali