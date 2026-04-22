Missione nostalgia: aiutiamo Bota a ritrovare i suoi amici di Cesenatico 2006

Vi ricordate l’estate del 2006? Mentre l’Italia vinceva i Mondiali, in una colonia di Cesenatico nascevano amicizie bellissime che superavano i confini tra Italia e Kazakistan.
Dopo ben 20 anni, Bota ha deciso di provare a riabbracciare (almeno virtualmente) le persone che hanno reso speciale quella vacanza alla Colonia AGIP.
Chi stiamo cercando?
Insieme a Bota (la prima a sx in foto), ci sono tre persone speciali:
• Natasha (alla sinistra di Bota)
• Alesya (accanto a Natasha)
• Federica
• Dove: Colonia Marina AGIP, Cesenatico
• Quando: Estate 2006.