 Skip to main content
Notizie

Missione nostalgia: aiutiamo Bota a ritrovare i suoi amici di Cesenatico 2006

Redazione22 Aprile 2026

Vi ricordate l’estate del 2006? Mentre l’Italia vinceva i Mondiali, in una colonia di Cesenatico nascevano amicizie bellissime che superavano i confini tra Italia e Kazakistan.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Dopo ben 20 anni, Bota ha deciso di provare a riabbracciare (almeno virtualmente) le persone che hanno reso speciale quella vacanza alla Colonia  AGIP.

Chi stiamo cercando?

Insieme a Bota (la prima a sx in foto), ci sono tre persone speciali:

• Natasha (alla sinistra di Bota)

• Alesya (accanto a Natasha)

• Federica

• Dove: Colonia Marina AGIP, Cesenatico

• Quando: Estate 2006.

Tags:

Leave a Reply

Share