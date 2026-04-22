Tra chiusure e opportunità: commercio e viale Carducci secondo Giacomo Frigoli

Da imprenditore, quali sono gli interventi che il Comune dovrebbe mettere in campo per aiutare le attività produttive?

“Il Comune può intervenire in modo più incisivo rafforzando il dialogo con tutte le categorie economiche, non solo con quelle legate principalmente all’ambito turistico come albergatori e bagnini, ma anche con il commercio di vicinato e i pubblici esercizi. Inoltre, da commerciante, ritengo sia molto importante che il Comune non adotti un approccio eccessivamente restrittivo nei confronti delle attività, ma che punti invece su una collaborazione costante. Vigili, commercianti e amministrazione sono tutti cittadini di Cesenatico e lavorano per il bene della città. Su questo punto il sindaco Matteo Gozzoli è sempre stato molto attento e coerente. Sarebbe importante anche accompagnare le attività nei percorsi di innovazione, comunicazione e digitalizzazione, oggi indispensabili per restare competitivi”.

In questi ultimi anni abbiamo visto diverse chiusure di attività e negozi in viale Carducci. Come interpreta questo cambiamento?

“Le chiusure registrate in viale Carducci sono un dato preoccupante: ogni vetrina che si spegne è una sconfitta per la città. Purtroppo, molte di queste chiusure rientrano in un cambiamento più ampio che riguarda il commercio a livello nazionale, tra ricambio generazionale, crescita dell’e-commerce e concorrenza dei centri commerciali. A livello locale può essere utile rafforzare la presenza di iniziative ed eventi anche lungo il viale, così da aumentare i flussi e sostenere l’attrattività commerciale dell’area. Negli anni ’90 e 2000, Cesenatico era caratterizzata da una forte presenza di eventi, discoteche e feste in spiaggia, che hanno contribuito a rendere famosa la Riviera romagnola anche a livello internazionale. Oggi molte discoteche hanno chiuso, le feste in spiaggia sono fortemente limitate dalle normative sul rumore e organizzare eventi è sempre più complesso, anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Sicuramente, in questo modo la città è più ordinata e tranquilla, ma allo stesso tempo diventa difficile pensare di mantenere l’attrattività di un tempo senza eventi dedicati anche ai giovani. La domanda che dobbiamo porci è: è possibile trovare un equilibrio tra il diritto al riposo e la necessità di mantenere viva una città turistica come Cesenatico?”.