Salvataggio in spiaggia, Cgil: “Oltre la torretta alternata”

Salvataggio: superare la “torretta alternata”

“Il tema della “torretta alternata”, proposta come soluzione per “garantire il recupero psicofisico degli assistenti bagnanti”, scarica paradossalmente un aggravio d’impegno e responsabilità su una parte dei lavoratori. Sul tema vale la pena ricordare il fatto che il presidio di uno specchio d’acqua di 300 metri non è efficace a livello di sicurezza per i bagnanti ed espone il marinaio a rischi anche in rapporto alla propria salute e sicurezza”.

A Cesenatico la pratica della torretta alternata c’è per due ore, in orario di pranzo, nel momento in cui le spiagge sono, di gran lunga, meno popolate.

Una sperimentazione si fa largo

“La riunione regionale, chiusa con la proposta dell’Autorità marittima di una sperimentazione nei mesi di luglio e agosto, volta a potenziare il servizio, non può prescindere da un confronto con le organizzazioni sindacali anche a livello territoriale. In ogni caso tale sperimentazione non può essere considerata la soluzione definitiva al problema, ma solo un primo cauto approccio”.

“Sul tema Filcams Cgil dell’Emilia Romagna è aperta al dialogo, disponibilità che la categoria chiede sia colta positivamente dai Comuni costieri; non dimenticando che è pendente un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per dirimere definitivamente la questione relativa alla qualità del servizio durante le ore centrali della giornata”.