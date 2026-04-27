Azzurro come il pesce e la carica dei 30mila a Cesenatico

Azzurro come il pesce è stato baciato dal sole

E anche questa edizione di Azzurro come il pesce si è conclusa. Il meteo ha baciato di sole Cesenatico e questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Confcommercio e Confesercenti, gli organizzatori, stimano in circa 30mila i presenti in questa ultima edizione. Azzurro come il pesce pare proprio confermarsi come appuntamento apprezzato e di chiaro richiamo sia per chi viene a Cesenatico per l’occasione sia per chi vi è di passaggio.