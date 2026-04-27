Azzurro come il pesce e la carica dei 30mila a Cesenatico

Azzurro come il pesce è stato baciato dal sole
E anche questa edizione di Azzurro come il pesce si è conclusa. Il meteo ha baciato di sole Cesenatico e questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Confcommercio e Confesercenti, gli organizzatori, stimano in circa 30mila i presenti in questa ultima edizione. Azzurro come il pesce pare proprio confermarsi come appuntamento apprezzato e di chiaro richiamo sia per chi viene a Cesenatico per l’occasione sia per chi vi è di passaggio.
Le regioni che sono state individuate
Tra le regioni di provenienza sono state individuate la Lombardia, la Toscana, la Puglia. Tiene lo zoccolo duro di turisti tedeschi e austriaci son qualche incursione inglese che, tra un mosaico di Ravenna e una crociera in barca è passata da Cesenatico.
Confronti con edizione precedente
Difficile e fuori statistica fare un confronto con l’edizione 2025 perché Azzurro come il pesce si tenne nel week end lungo del 1 maggio con ben 4 giorni di permanenza degli stand contro i circa due e mezzo del week end scorso. Con due week end festivi vicini, con molta probabilità ci si sposta da fuori regione, ma non solo, in quello più lungo.
I must da mettere sotto i denti
La domanda più difficile a cui rispondere se sei di Cesenatico è quella che tutti si aspettano? Dove posso andare a mangiare bene? Tra il polo dei pescatori presso lo squero, il viale del gusto in via Anita Garibaldi e lo stand Ccils al Museo della Marineria il corollario dei ristoranti è impossibile dare una risposta analitica. Tanto più perché in molti stand c’erano proposte culinarie pensate pe l’occasione. Tra queste non si può dimenticare la puccia con il cefalo che propone nello spazio di un piatto l’incontro tra il Salento e l’alto Adriatico.
Intrattenimenti
Hanno funzionato, visto il gradimento, anche gli appuntamenti non strettamente culinari come le esibizioni di band e i giochi di una volta che hanno catalizzato l’attenzione di centinaia di persone di ogni età. Il tutto senza dimenticare l’arrivo della Social Pedaleda. È sempre bello vedere i solo colori in corteo su due ruote arrivare in piazza Ciceruacchio.