Torna a Cesenatico la rievocazione della tratta, ecco le date

Torna la rievocazione della storica pesca della tratta di Cesenatico
La pesca alla tratta torna a rivivere anche questa estate. È un tipo di pesca che si faceva fino ad alcuni decenni fa; si pratica per lo più a riva e oggi, durante le rievocazioni, presenti e turisti possono fare i trattaroli per una mattinata.
Come funziona
Si pratica nella spiaggia di Ponente, nel tratto di spiaggia libera raggiungibile da via Pian del Carpine. Alle ore 6 circa del mattino. Il “battanone” Quinto arriverà dal mare con la lunga rete e i suoi marinari. Un capo sarà dato ai primi trattaroli. Poi la battana torna in mare a disegnare una lunga e profonda U in mare per poi tornare a riva e dare agli altri colleghi l’altro capo della rete. A quel punto i due gruppi tireranno a diva la rete con il pescato.
Il calendario
Queste le date in cui sarà possibile partecipare alla pesca alla tratta. Si parte il 28 maggio a seguire il 25 giugno, poi il 30 luglio per concludere il 27 agosto. Un appuntamento al mese.
La tratta a Cesenatico: tradizione e sicurezza in mare
L’antica pratica della tratta rappresenta un momento evocativo delle attività legate alle barche tradizionali di Cesenatico. Questo evento, volto alla salvaguardia del patrimonio culturale marittimo, si svolge regolarmente grazie alla stretta sinergia tra le istituzioni locali.
Una collaborazione istituzionale per la cultura
Il successo delle iniziative promosse dal Museo della Marineria del Comune di Cesenatico è frutto di un coordinamento costante con la Capitaneria di Porto. Questa supervisione garantisce che ogni operazione avvenga:
in piena sicurezza per i partecipanti e gli spettatori.
Nel totale rispetto delle normative vigenti.
Con l’obiettivo di valorizzare la storia e le radici della marineria romagnola.
Informazioni utili per i visitatori
Tutti possono partecipare a questa iniziativa, non è previsto nessun pagamento. In caso di condizioni meteomarine avverse, l’iniziativa può essere annullata anche a ridosso dell’evento per garantire l’incolumità di tutti i presenti.