Torna a Cesenatico la rievocazione della tratta, ecco le date

Torna la rievocazione della storica pesca della tratta di Cesenatico

La pesca alla tratta torna a rivivere anche questa estate. È un tipo di pesca che si faceva fino ad alcuni decenni fa; si pratica per lo più a riva e oggi, durante le rievocazioni, presenti e turisti possono fare i trattaroli per una mattinata.

Come funziona

Si pratica nella spiaggia di Ponente, nel tratto di spiaggia libera raggiungibile da via Pian del Carpine. Alle ore 6 circa del mattino. Il “battanone” Quinto arriverà dal mare con la lunga rete e i suoi marinari. Un capo sarà dato ai primi trattaroli. Poi la battana torna in mare a disegnare una lunga e profonda U in mare per poi tornare a riva e dare agli altri colleghi l’altro capo della rete. A quel punto i due gruppi tireranno a diva la rete con il pescato.