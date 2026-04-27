Il giro con i pescatori di Cesenatico debutta con il tutto esaurito

Alla scoperta di Cesenatico

Durante il tempo trascorso insieme, i presenti hanno scoperto anche alcuni dettagli che sono sotto gli occhi di tutti. Hanno scoperto perché le vele al terzo sono colorate e disegnate, hanno passeggiato per le vie storiche della Valona con il naso all’insù e hanno intuito l’impegno e la fatica che può celarsi dietro un piatto di spaghetti allo scoglio.