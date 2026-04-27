Il giro con i pescatori di Cesenatico debutta con il tutto esaurito

Alla scoperta della vita dei pescatori, l’esperienza si conferma un’attrattiva
Fishermen world 2026 ha debuttato lo scorso week end con un risultato che ha superato le aspettative. Visto l’elevato numero di iscritti, il Centro Studi Calisesi e la Coop. Casa del Pescatore hanno dovuto creare due gruppi per far vivere al meglio questa esperienza ai presenti. Andare alla scoperta della vita dei pescatori si conferma una scoperta per chi l’ha provata.
Guide esperti per apprezzare al meglio la città
È una passeggiata per il porto commerciale alla scoperta della vita, delle storie nascoste e dei luoghi che animano il cuore natio della città del porto canale. A guidare i presenti sono due esperti del settore William Piscaglia, comandante di lungo corso e Antonio Lombardi, esperto del settore e della storia di Cesenatico.
Due gruppi per tutti
I due gruppi sono stati divisi per permettere a chi ha famiglie con bimbi più piccoli di poter godere di un percorso ad hoc. Oltre alla banchina del porto, sono stati toccati il mercato ittico in cui le due guide esperte hanno spiegato le tre tipologie di aste che si svolgono all’interno e all’esterno. Inoltre hanno toccato il tunnel delle reti, uno dei punti più nascosti e vivi della città dove pescatori di ieri e oggi intrecciano le proprie conoscenze e manualità.
Alla scoperta di Cesenatico
Durante il tempo trascorso insieme, i presenti hanno scoperto anche alcuni dettagli che sono sotto gli occhi di tutti. Hanno scoperto perché le vele al terzo sono colorate e disegnate, hanno passeggiato per le vie storiche della Valona con il naso all’insù e hanno intuito l’impegno e la fatica che può celarsi dietro un piatto di spaghetti allo scoglio.
Il libro mastro delle dediche
Ultima tappa il museo del Centro Studi in cui sono raccolte gli oggetti, le foto e i diari di bordo dei comandanti. Oltre quaranta i presenti che hanno lasciato una dedica nel libro mastro del centro.