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Incendio darsena Cervia: barche affondate, donna intossicata, morto un cane

Anna Budini1 Maggio 2026
incendio cervia - foto dal video pubblicato da Emilia Romagna Meteo

Un incendio è divampato questa mattina (venerdì 1 maggio), poco dopo le 7, nella darsena del porto di Cervia, sul lato del molo di Levante. Le fiamme hanno avvolto rapidamente quattro imbarcazioni ormeggiate, provocando gravi danni e propagandosi anche agli scafi vicini.

Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco, supportati da un peschereccio che ha operato dal lato dell’acqua per contrastare il rogo. Nonostante l’intervento tempestivo, alcune barche sono affondate.

+++ IL VIDEO +++

foto dal video pubblicato da Emilia Romagna Meteo

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Presenti anche i militari della Capitaneria di Porto. Una volta domate le fiamme, è emerso che a bordo di una delle imbarcazioni si trovavano una donna e un cane: la donna ha riportato un’intossicazione ed è stata soccorsa dal personale del 118, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il cane, purtroppo, non è sopravvissuto.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i sommozzatori per verificare la situazione delle imbarcazioni affondate. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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