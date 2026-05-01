Incendio darsena Cervia: barche affondate, donna intossicata, morto un cane

Un incendio è divampato questa mattina (venerdì 1 maggio), poco dopo le 7, nella darsena del porto di Cervia, sul lato del molo di Levante. Le fiamme hanno avvolto rapidamente quattro imbarcazioni ormeggiate, provocando gravi danni e propagandosi anche agli scafi vicini.
Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco, supportati da un peschereccio che ha operato dal lato dell’acqua per contrastare il rogo. Nonostante l’intervento tempestivo, alcune barche sono affondate.
foto dal video pubblicato da Emilia Romagna Meteo
Presenti anche i militari della Capitaneria di Porto. Una volta domate le fiamme, è emerso che a bordo di una delle imbarcazioni si trovavano una donna e un cane: la donna ha riportato un’intossicazione ed è stata soccorsa dal personale del 118, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il cane, purtroppo, non è sopravvissuto.
Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i sommozzatori per verificare la situazione delle imbarcazioni affondate. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.