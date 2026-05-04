 Skip to main content
In Romagna

Shock materie prime e fine PNRR: l’allarme di Legacoop Romagna

Redazione4 Maggio 2026
Legacoop Romagna

Shock materie prime, fine PNRR

Non c’è solo l’aumento dei carburanti a preoccupare le imprese. L’esempio emblematico è il bitume, il cui prezzo è schizzato del 50% in pochi giorni. Lo shock agli approvvigionamenti, causato dalle tensioni geopolitiche e dalla guerra in Iran, sta mettendo a dura prova il settore della Produzione Servizi di Legacoop Romagna, riunito venerdì scorso in assemblea per analizzare uno scenario economico complesso.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Le 142 cooperative aderenti rappresentano un pilastro dell’economia locale: operano in filiere che vanno dalle costruzioni alla logistica, dall’energia al multiservizi, contando quasi 22.000 soci, oltre 10.500 lavoratori e un valore della produzione superiore ai 2,94 miliardi di euro.

Autotrasporto a rischio: chiesta l’attivazione del credito d’imposta

A soffrire maggiormente in questo momento è il comparto dell’autotrasporto. Di fronte al rischio concreto di un blocco delle attività, il settore chiede alle istituzioni di intervenire con urgenza:

  • Procedere celermente con il decreto attuativo sul credito di imposta.

  • Garantire sostegno alla liquidità delle imprese.

  • Promuovere interventi strutturali a livello europeo.

Nonostante l’incertezza, l’andamento generale del 2026 mostra ancora segnali positivi per servizi e costruzioni in Romagna, mentre si registra un lieve rallentamento nella manifattura.

L’aberrazione dei prezzi: materie prime a +20% e contratti fermi

Il vero nodo critico è rappresentato dal divario tra costi e ricavi. Da gennaio a marzo 2026, le materie prime sono aumentate mediamente tra il 15% e il 20%. Parallelamente, il costo del lavoro è cresciuto del 7% nell’ultimo triennio.

Tuttavia, questi aumenti non vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, specialmente nei contratti di servizio e fornitura di lunga durata. La mancata revisione dei prezzi è considerata dalle cooperative un’aberrazione che penalizza direttamente imprese e lavoratori, un punto su cui Legacoop chiede un intervento risolutivo immediato.

Il dopo PNRR: a giugno finisce la fase espansiva

Un altro tema urgente riguarda la transizione post-PNRR. Con la scadenza fissata a giugno 2026 e oltre il 60% dei progetti già conclusi al 31 marzo, il settore teme un vuoto normativo e finanziario. Le cooperative chiedono a Governo e UE nuovi strumenti dedicati per non interrompere il percorso di infrastrutturazione e digitalizzazione del Paese.

Carenza di manodopera e dumping contrattuale

La carenza di figure professionali colpisce ormai una cooperativa su due. Nel settore edile, la difficoltà di reperimento sfiora il 50%. Per risolvere l’impasse, Legacoop propone:

  1. Una politica migratoria lungimirante e non ideologica.

  2. Investimenti strutturali su abitare e servizi.

  3. Sperimentazioni su nuove forme di flessibilità del lavoro.

Emergono inoltre preoccupazioni nell’impiantistica per l’ingresso di fondi d’investimento che attuano dinamiche di dumping e concorrenza sottocosto, minacciando la tenuta delle imprese sane e dei consorzi artigiani.

Transizione energetica e il ruolo delle CER

Nonostante le difficoltà normative europee, il movimento cooperativo punta sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). L’obiettivo è affermare modelli basati su tecnologie distribuite e servizi innovativi che mettano al centro lo sviluppo del territorio.

Gli interventi all’assemblea

I lavori sono stati aperti dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, con i contributi dei responsabili di settore Stefano Patrizi, Simona Benedetti, Emiliano Galanti e Armando Strinati. Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di Formula Servizi, Coerbus, Idrotermica Coop, Conscoop, Arco Lavori e Icel.

Le conclusioni sono state affidate ad Andrea Laguardia, Vice Presidente Vicario di Legacoop Produzione Servizi nazionale:

“Il dibattito sullo shock energetico mostra la fragilità di un Paese senza politiche industriali di lungo periodo. Le cooperative hanno rinnovato i contratti con responsabilità, ora serve un impegno concreto del Governo per scongiurare il fermo dell’autotrasporto previsto per fine maggio”.

Tags:

Leave a Reply

Share