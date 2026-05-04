Shock materie prime e fine PNRR: l’allarme di Legacoop Romagna

Le 142 cooperative aderenti rappresentano un pilastro dell’economia locale: operano in filiere che vanno dalle costruzioni alla logistica, dall’energia al multiservizi, contando quasi 22.000 soci, oltre 10.500 lavoratori e un valore della produzione superiore ai 2,94 miliardi di euro.

Autotrasporto a rischio: chiesta l’attivazione del credito d’imposta

A soffrire maggiormente in questo momento è il comparto dell’autotrasporto. Di fronte al rischio concreto di un blocco delle attività, il settore chiede alle istituzioni di intervenire con urgenza:

Procedere celermente con il decreto attuativo sul credito di imposta .

Garantire sostegno alla liquidità delle imprese.

Promuovere interventi strutturali a livello europeo.

Nonostante l’incertezza, l’andamento generale del 2026 mostra ancora segnali positivi per servizi e costruzioni in Romagna, mentre si registra un lieve rallentamento nella manifattura.

L’aberrazione dei prezzi: materie prime a +20% e contratti fermi

Il vero nodo critico è rappresentato dal divario tra costi e ricavi. Da gennaio a marzo 2026, le materie prime sono aumentate mediamente tra il 15% e il 20%. Parallelamente, il costo del lavoro è cresciuto del 7% nell’ultimo triennio.

Tuttavia, questi aumenti non vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, specialmente nei contratti di servizio e fornitura di lunga durata. La mancata revisione dei prezzi è considerata dalle cooperative un’aberrazione che penalizza direttamente imprese e lavoratori, un punto su cui Legacoop chiede un intervento risolutivo immediato.

Il dopo PNRR: a giugno finisce la fase espansiva

Un altro tema urgente riguarda la transizione post-PNRR. Con la scadenza fissata a giugno 2026 e oltre il 60% dei progetti già conclusi al 31 marzo, il settore teme un vuoto normativo e finanziario. Le cooperative chiedono a Governo e UE nuovi strumenti dedicati per non interrompere il percorso di infrastrutturazione e digitalizzazione del Paese.

Carenza di manodopera e dumping contrattuale

La carenza di figure professionali colpisce ormai una cooperativa su due. Nel settore edile, la difficoltà di reperimento sfiora il 50%. Per risolvere l’impasse, Legacoop propone:

Una politica migratoria lungimirante e non ideologica. Investimenti strutturali su abitare e servizi. Sperimentazioni su nuove forme di flessibilità del lavoro.

Emergono inoltre preoccupazioni nell’impiantistica per l’ingresso di fondi d’investimento che attuano dinamiche di dumping e concorrenza sottocosto, minacciando la tenuta delle imprese sane e dei consorzi artigiani.

Transizione energetica e il ruolo delle CER

Nonostante le difficoltà normative europee, il movimento cooperativo punta sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). L’obiettivo è affermare modelli basati su tecnologie distribuite e servizi innovativi che mettano al centro lo sviluppo del territorio.

Gli interventi all’assemblea

I lavori sono stati aperti dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, con i contributi dei responsabili di settore Stefano Patrizi, Simona Benedetti, Emiliano Galanti e Armando Strinati. Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di Formula Servizi, Coerbus, Idrotermica Coop, Conscoop, Arco Lavori e Icel.

Le conclusioni sono state affidate ad Andrea Laguardia, Vice Presidente Vicario di Legacoop Produzione Servizi nazionale: