Cesena, ciclista travolta e uccisa: arrestato automobilista

Tragedia all’alba a Cesena, dove una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta. La vittima è Yunlan Lin, cittadina di origini cinesi, travolta martedì 5 maggio in piazza Aldo Spallicci.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, la donna stava percorrendo la strada in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, è stata colpita violentemente da una Honda Jazz. L’impatto è stato devastante: la 56enne è stata sbalzata contro il parabrezza dell’auto ed è rimasta incastrata sotto il veicolo.