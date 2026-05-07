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In Romagna

Cesena, ciclista travolta e uccisa: arrestato automobilista

Anna Budini7 Maggio 2026
carabinieri

Tragedia all’alba a Cesena, dove una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta. La vittima è Yunlan Lin, cittadina di origini cinesi, travolta martedì 5 maggio in piazza Aldo Spallicci.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, la donna stava percorrendo la strada in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, è stata colpita violentemente da una Honda Jazz. L’impatto è stato devastante: la 56enne è stata sbalzata contro il parabrezza dell’auto ed è rimasta incastrata sotto il veicolo.

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Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo della donna. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti clinici e tossicologici previsti dalla procedura. Al termine dei rilievi effettuati dai carabinieri, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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