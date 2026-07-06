Come organizzare e preparare un apericena estivo

L’apericena estivo è una soluzione pratica per riunioni informali tra amici o familiari, soprattutto quando le temperature salgono e si prediligono preparazioni leggere e fresche. L’idea alla base dell’apericena è combinare diverse piccole portate, fredde o tiepide, che possano essere anche preparate in anticipo.

Di seguito vengono proposte alcune preparazioni adatte a comporre un apericena estivo, tra piatti freddi, ricette veloci e piccole portate che accontentano tutti.

Bruschette pomodoro e basilico

Le bruschette sono uno degli elementi più versatili e semplici da preparare. Si parte da pane casereccio tagliato a fette non troppo sottili, tostato su una griglia o in forno fino a ottenere una superficie leggermente croccante. I pomodori maturi vanno tagliati a cubetti e conditi con olio extravergine d’oliva, sale e basilico spezzato a mano. Il composto viene distribuito sul pane solo poco prima di mangiare, così da mantenere la giusta consistenza. Un filo d’olio a crudo completa la preparazione.

Spiedini caprese

Gli spiedini caprese sono semplici da assemblare e molto pratici da servire. Si alternano pomodorini, mozzarelline e foglie di basilico su piccoli stecchi di legno. Per un risultato ottimale, si consiglia di scegliere pomodorini sodi e di scolare bene la mozzarella. Prima di portare in tavola aggiungere un condimento a base di olio extravergine e un pizzico di sale fino.

Hummus con verdure croccanti

L’hummus, crema a base di ceci, è una proposta gustosa perfetta per accompagnare verdure crude. Per fare l’hummus, i ceci cotti vengono frullati con tahina, succo di limone, olio extravergine, aglio e un po’ di acqua fino a ottenere una consistenza liscia. La crema va poi servita in una ciotola ampia, guarnita con paprika dolce e un filo d’olio. Accanto si dispongono carote, sedano e peperoni tagliati a bastoncino, utili per la degustazione diretta.