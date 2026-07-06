Lavori conclusi

Sono terminati i lavori alla scuola Media Arfelli di Via Sozzi con l’importante adeguamento sismico finanziato e la tinteggiatura dell’edificio. L’investimento è stato di 1 milioni di euro finanziato attraverso il PNRR a cui si sono aggiunti € 400.000 di fondi comunali. Ad eseguire i lavori è stata la ditta CAMS di Reggiolo – nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti”di Ravenna aggiudicatario dell’appalto – un’impresa altamente specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. In questi giorni sono in corso le operazioni di trasloco e poi si passerà alla fase di disallestimento dei container con la scuola che sarà pienamente operativa a partire da settembre 2026 per il nuovo anno scolastico.