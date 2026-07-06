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Vigili del Fuoco, incendio ad una macchina agricola

Giulia Zannetti6 Luglio 2026
Vigili del fuoco

L’incendio

Nel pomeriggio di lunedì 6 luglio 2026, intorno alle ore 16, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena è intervenuta in un campo agricolo situato nei pressi dello svincolo 5 della secante di Cesena a causa dell’incendio di una macchina agricola.

L’intervento

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che avvolgevano il mezzo operando per evitare la propagazione del rogo alla vegetazione circostante. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

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