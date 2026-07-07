A SPASS – Discover Romagna by Bus: proseguono le scoperte…

Il programma

Partenze da Gatteo Mare – Cesenatico

Sempre giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13, sarà la volta di “Longiano e Roncofreddo. Due borghi sospesi nel tempo”. Il percorso porterà i visitatori nel centro storico di Longiano, con la visita al Museo di Arte Sacra e al Museo del Territorio, per poi raggiungere la Casa dell’Upupa e il Castello di Sorrivoli, dove è prevista una degustazione di prodotti tipici locali immersi nel suggestivo paesaggio collinare.

Partenze da Rimini

Il territorio della Valmarecchia sarà protagonista con due proposte. Mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 18.30, è in programma “San Leo e Pennabilli. L’anima poetica del Montefeltro”, un’intera giornata tra la maestosa Rocca di San Leo, i racconti legati a Cagliostro e il percorso diffuso dedicato a Tonino Guerra a Pennabilli, con pranzo e degustazioni di prodotti del territorio.

Giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13, spazio invece a “La doppia anima di Verucchio”, itinerario che ripercorre le origini della civiltà villanoviana attraverso il Museo Archeologico, il centro storico e la Rocca Malatestiana, con una degustazione finale dedicata alle eccellenze locali.

Partenze dai Lidi Ravennati

La natura dell’Appennino romagnolo sarà al centro di “Santa Sofia e Ridracoli. Lo specchio azzurro dell’Appennino”, in programma mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 18.30. L’escursione accompagnerà i partecipanti alla scoperta della Diga di Ridracoli, con navigazione in battello elettrico sul lago, visita all’IDRO Ecomuseo delle Acque, pranzo con prodotti tipici e passeggiata guidata nel parco fluviale di Santa Sofia, tra natura, tradizioni e artigianato locale.