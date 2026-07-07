AVS-Cesenatico, “il diritto all’abitare non può essere affidato al mercato”

Il “Piano Casa”

Il 1° luglio, con il voto di fiducia del Senato, la maggioranza di governo ha convertito in legge il cosiddetto “Piano Casa”. Presentato dal governo come una risposta all’emergenza abitativa che attraversa il Paese, esso costituisce in realtà l’ennesimo provvedimento spot, che non affronta le vere cause della crisi abitativa nel nostro paese e rischia di favorire interessi privati e speculazione.

La promessa di nuovi alloggi è inutile se non si mettono le risorse economiche e politiche per costruire un piano pubblico per la casa che sia forte e integrato con le iniziative portate avanti a livello regionale e comunale: non a caso anche le Regioni, Emilia-Romagna compresa, hanno dato parere negativo proprio per la mancata integrazione con i piani già in corso sui territori.

Troviamo altrettanto discutibile parlare di rigenerazione urbana quando interi quartieri — come accade in molte città turistiche italiane — continuano a venire trasformati in spazi per la rendita breve e il turismo, espellendo residenti e fasce popolari.