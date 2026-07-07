Carabinieri, nove denunce e tre segnalazioni per stupefacenti

Controlli straordinari
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile, delle Stazioni dipendenti e del 2° Battaglione Liguria svolto prioritariamente in orario serale – notturno e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose nonché al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti.
Resoconto delle attività
I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di nove persone, in particolare:
- quattro automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici compresi tra 0,90g/l e 1,49 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;
- un cittadino straniero per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” poiché, durante il controllo, è risultato privo di documenti di identificazione e valido permesso di soggiorno; al termine delle procedure di identificazione e fotosegnalamento è stato accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri per la successiva espulsione dal territorio nazionale;
- un cittadino straniero per “mancata esibizione senza giustificato motivo di un documento di identificazione e del permesso di soggiorno”; successivamente è stato avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale;
- un cittadino straniero per “furto aggravato” poiché, sorpreso ad asportare della merce da un negozio di grande distribuzione. La refurtiva, recuperata dai carabinieri, è stata restituita all’avente diritto.
- due cittadini stranieri, senza fissa dimora, per “concorso in violazione di domicilio, invasione di terreni/edifici e danneggiamento” poiché, sorpresi a dormire all’interno di una camera d’albergo in disuso.
Le segnalazioni
Nel corso del servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, tre persone, per lo più giovani che, controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish per un totale di circa 10 grammi complessivi, sequestrate amministrativamente.