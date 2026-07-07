Carabinieri, nove denunce e tre segnalazioni per stupefacenti

Controlli straordinari

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile, delle Stazioni dipendenti e del 2° Battaglione Liguria svolto prioritariamente in orario serale – notturno e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose nonché al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti.