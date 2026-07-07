Cesenatico, al via due show esclusivi con 550 droni luminosi

Cesenatico, come un palcoscenico…

Il cielo di Cesenatico si prepara a trasformarsi in un palcoscenico con Pyro Light Drones, il grande evento che venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 porterà sulla Riviera romagnola due spettacoli inediti capaci di unire innovazione tecnologica, arte e intrattenimento. Una flotta di 550 droni appositamente progettati per eventi d’intrattenimento sarà protagonista di due performance differenti, in programma alle 22 sopra lo specchio d’acqua antistante la spiaggia libera di Piazza Costa. Gli spettacoli sono firmati da PyroEmotions, realtà italiana riconosciuta a livello internazionale per le sue esibizioni nelle capitali europee e nei grandi eventi internazionali. I droni voleranno in perfetta sincronia creando spettacolari coreografie luminose nel cielo, accompagnate da musica e scenografie di grande impatto visivo. Nella serata di sabato, gli effetti luminosi saranno arricchiti anche da spettacolari effetti pirotecnici direttamente in volo e da un gran finale con fuochi d’artificio. La danza dei droni si svolgerà sopra lo spazio acqueo antistante la spiaggia libera di Piazza Costa. Il pubblico potrà assistere gratuitamente agli spettacoli dalla spiaggia, dalla piazza e dalle vie limitrofe, grazie alla particolare conformazione dello show che garantisce un’ottima visibilità anche da grande distanza.