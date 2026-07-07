Concessioni balneari, pronta la bozza del bando tipo: ecco le regole per i Comuni

È pronta l’ultima bozza del bando tipo predisposto dal Governo che farà da riferimento ai Comuni per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Il documento rappresenta il modello cui le amministrazioni locali dovranno attenersi per predisporre i bandi di gara, con l’obiettivo di rendere omogenee le procedure su tutto il territorio nazionale e garantire trasparenza, concorrenza e uniformità nell’applicazione della riforma.

La bozza disciplina i principali aspetti delle future gare, dalla durata delle concessioni ai criteri di valutazione delle offerte, fino agli indennizzi per i concessionari uscenti e alla tutela dei lavoratori. I Comuni potranno adattare il modello alle peculiarità del proprio territorio, ma dovranno rispettarne l’impianto generale.

Concessioni da 5 a 20 anni

Tra le novità più rilevanti c’è la durata delle concessioni, che potrà variare da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni. Sarà il Comune a stabilire il periodo in base all’entità degli investimenti proposti e al tempo necessario per ammortizzarli, motivando la scelta nel bando.

Conta la qualità del progetto

L’assegnazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, superando la logica del solo rialzo economico. Oltre al canone, peseranno infatti la qualità del progetto, gli investimenti programmati, la riqualificazione delle strutture, la sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico, l’accessibilità degli stabilimenti, la valorizzazione del territorio e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

Valorizzata l’esperienza del concessionario uscente

La bozza riconosce inoltre il valore dell’esperienza maturata dal concessionario uscente, prevedendo un punteggio premiale per chi abbia gestito correttamente la concessione, nel rispetto delle norme e degli obblighi previsti.

Indennizzi e tutela dei lavoratori

Uno dei capitoli più delicati riguarda gli indennizzi. Nel caso in cui la concessione venga assegnata a un nuovo operatore, il concessionario uscente avrà diritto a un indennizzo per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati. L’importo sarà a carico del nuovo concessionario secondo le modalità previste dalla riforma.

Tra i criteri di valutazione viene introdotta anche la tutela dell’occupazione, premiando le offerte che garantiscono la continuità dei rapporti di lavoro del personale già impiegato negli stabilimenti balneari. Ai concorrenti sarà inoltre richiesto un piano economico-finanziario che dimostri la sostenibilità della gestione e degli investimenti proposti.

Più attenzione all’ambiente e meno contenziosi

Particolare attenzione è riservata anche agli aspetti ambientali, con incentivi per gli interventi che riducono l’impatto delle attività balneari, favoriscono il risparmio energetico, l’utilizzo di materiali sostenibili e la tutela del litorale. Il bando punta inoltre ad assicurare la continuità del servizio, evitando interruzioni durante il passaggio tra il concessionario uscente e quello subentrante.

Per i Comuni si apre ora la fase più delicata: trasformare il bando tipo in procedure di gara concrete. Saranno infatti le amministrazioni locali a dover pubblicare gli avvisi, nominare le commissioni e valutare le offerte secondo criteri uniformi, con l’obiettivo di limitare il contenzioso e garantire la massima trasparenza.

Le principali novità