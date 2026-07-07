Due morti in spiaggia nel pomeriggio tra Zadina e Cesenatico

Doppia tragedia in mare nel pomeriggio

Due decessi in spiaggia nello stesso pomeriggio di oggi (martedì 7 luglio) tra Zadina e Cesenatico. Un doppio episodio che, secondo gli operatori del settore, rappresenta un evento senza precedenti negli ultimi decenni.

Il primo intervento è avvenuto nello specchio d’acqua di Zadina, dove un uomo intorno ai 65 anni si è improvvisamente accasciato in acqua. Poco dopo, un secondo malore si è verificato davanti al Bagno Marconi, dove una donna di oltre 70 anni ha perso la vita.

In entrambi i casi i bagnini di salvataggio sono intervenuti tempestivamente, mettendo in pratica tutte le manovre previste dai protocolli di emergenza. Le operazioni di soccorso sono state immediate e sono proseguite fino all’arrivo del personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile.

Decesso a Zadina

L’uomo era in acqua con un’altra persona. Era fuori dalla prima linea di sicurezza delle boe quando ha cercato di tornare dove l’acqua era più bassa. Il personale del salvataggio si è insospettito e è entrato in azione in acqua. Lo hanno raggiunto ma ha perso i sensi. Lo hanno recuperato e riportato a riva mentre un terzo professionista del salvataggio era in attesa con il dae. Manovre eseguite e defibrillatore posizionato, ma nulla si è potuto contro il destino. Probabilmente l’uomo ha accusato, ma questa è solo un’ipotesi, un malore mentre stava nuotando per tornare a riva.

Il caso a Levante

Anche in questo caso il personale di salvataggio è giunto tempestivamente dove c’era l’allarme. Ma nonostante l’intervento come da manuale con tre professionisti sul posto, con dae e pallone espandibile per mantenere le funzioni vitali sulla paziente incosciente, non c’è stato nulla da fare. La signora era a circa un ginocchio d’acqua quando probabilmente è stata vittima di un malore. L’automedica è giunta nell’arco di pochi minuti, ma la fatalità le ha dato scampo.

I consigli sempre validi

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, soprattutto durante le giornate caratterizzate da temperature elevate. Gli esperti raccomandano di bere molta acqua per mantenersi idratati, consumare frutta fresca, proteggere il capo con un copricapo e limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata. È inoltre consigliabile non allontanarsi o passeggiare da soli, in particolare per le persone anziane o più fragili, così da poter ricevere un aiuto immediato in caso di necessità.