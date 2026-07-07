Eurocamp replica alle proteste sul PalaPeep

Dopo le proteste dei residenti e l’avvio di una raccolta firme contro i presunti disagi provocati dalle attività estive al PalaPeep, arriva la replica di Michela Brunelli, presidente di Eurocamp, che ribadisce l’impegno dell’associazione nel rispetto del territorio.

“Gli eventi portano benefici a tutta l’economia locale”

Michela Brunelli sottolinea innanzitutto l’importanza delle manifestazioni organizzate da Eurocamp per il territorio. “Eurocamp porta sul territorio eventi sportivi molto importanti che coinvolgono non solo i ragazzi, ma anche genitori e allenatori. Questo muove numeri significativi e tutto il territorio ne trae beneficio: dagli hotel ai bar, dai ristoranti alle piadinerie”.

La presidente evidenzia inoltre che Eurocamp utilizza numerosi impianti sportivi del territorio per lo svolgimento delle proprie manifestazioni e precisa che al PalaPeep si disputano prevalentemente incontri di pallavolo. Tra gli eventi organizzati nelle ultime settimane, la presidente cita le finali nazionali del CSI, una manifestazione di rilievo nazionale sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, che ha richiamato a Cesenatico centinaia di atleti, tecnici e accompagnatori, con ricadute positive anche per le attività economiche del territorio.

“Gli orari vengono rispettati”

Nel merito delle segnalazioni dei residenti, Michela Brunelli precisa che ogni impianto dispone di un referente incaricato di seguire sia le squadre sia il pubblico. “Mi è stato riferito che non vengono utilizzate trombette. Inoltre, e questa è la cosa più importante, rispettiamo gli orari”.

Secondo la presidente di Eurocamp, il programma delle attività è organizzato in modo da garantire il rispetto delle fasce di riposo. “La mattina iniziamo alle 9.30 e terminiamo alle 12.30. Nel pomeriggio si riprende alle 16 e si conclude alle 19. Solo in alcuni casi si può sforare di circa mezz’ora per consentire la conclusione di una partita. Gli orari di riposo sono quindi ampiamente rispettati”.

“Faremo ulteriori verifiche per limitare i rumori”

Pur respingendo alcune delle contestazioni, Eurocamp si dice disponibile a migliorare ulteriormente la gestione degli eventi. “Per i prossimi appuntamenti cercheremo di effettuare ulteriori verifiche e di informare il pubblico anche attraverso cartelli, così da limitare il più possibile i rumori. Nonostante questo, all’interno di un impianto sportivo si pratica sport e limitare completamente le tifoserie non è sempre semplice”.

Disponibilità al confronto

La presidente conclude ribadendo la volontà di collaborare con il territorio e con l’amministrazione comunale. “Vogliamo portare un valore aggiunto al territorio. Siamo disponibili nei confronti dell’amministrazione e, se ci verranno fornite indicazioni, faremo tutto il possibile per contribuire al bene della comunità e ridurre al minimo queste problematiche”.