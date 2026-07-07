Notturni alle Conserve: il debutto di un Trio d’Archi d’eccezione

Ludwig van Beethoven (Serenata). Un’opera che incarna l’eleganza e la brillantezza della musica da camera del tardo Settecento. Una scrittura limpida in cui i tre strumenti dialogano in un perfetto equilibrio tra leggerezza e vivacità espressiva.

Zoltán Kodály (Intermezzo). Il concerto si sposta idealmente in Ungheria. In questo brano, l’intimità cameristica si fonde con le sonorità e i colori della tradizione popolare magiara, tra ritmi irregolari, scale modali e una spiccata energia ritmica.

Ernő Dohnányi. Il linguaggio musicale si fa più ampio e abbraccia una dimensione tardo-romantica. Un’esplorazione ricca di intensità melodica e raffinatezza armonica che celebra il ponte tra la tradizione ungherese e quella europea a cavallo tra Ottocento e Novecento.