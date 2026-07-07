Notturni alle Conserve: il debutto di un Trio d’Archi d’eccezione

L’appuntamento
A Cesenatico torna la magia della grande musica sotto le stelle. Il secondo appuntamento della rassegna “Notturni alle Conserve” vedrà il debutto assoluto di una formazione inedita, composta da tre autentiche eccellenze della musica classica.
Martedì 7 luglio alle ore 21:00, la suggestiva cornice di Piazzetta delle Conserve accoglierà sul palco principale: Simona Cavuoto al violino, Thomas Cavuoto alla viola, Francesco Stefanelli al violoncello.
Si tratta di tre professionisti di altissimo livello, già noti e apprezzati dal pubblico di Cesenatico, che per la prima volta si esibiranno insieme in questo formato.
L’ingresso è libero e gratuito.
Il programma musicale
Il concerto propone un affascinante viaggio attraverso il repertorio per trio d’archi, spaziando dal classicismo di fine settecento alle suggestioni del novecento europeo, con un focus speciale sulle tradizioni dell’est Europa:
- Ludwig van Beethoven (Serenata). Un’opera che incarna l’eleganza e la brillantezza della musica da camera del tardo Settecento. Una scrittura limpida in cui i tre strumenti dialogano in un perfetto equilibrio tra leggerezza e vivacità espressiva.
- Zoltán Kodály (Intermezzo). Il concerto si sposta idealmente in Ungheria. In questo brano, l’intimità cameristica si fonde con le sonorità e i colori della tradizione popolare magiara, tra ritmi irregolari, scale modali e una spiccata energia ritmica.
- Ernő Dohnányi. Il linguaggio musicale si fa più ampio e abbraccia una dimensione tardo-romantica. Un’esplorazione ricca di intensità melodica e raffinatezza armonica che celebra il ponte tra la tradizione ungherese e quella europea a cavallo tra Ottocento e Novecento.
La direzione artistica è a cura dell’ass.ne il Trabaccolo; Radio Studio Delta è media partner.
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale di via Mazzini 10, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.
Per maggiori informazioni
Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico Via Armellini 18 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, festivi esclusi) Telefono: 0547 79274. Calendario completo degli eventi: teatrocomunalecesenatico.it