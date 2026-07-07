Scuola, aumenti per il personale di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini

Le parole del Segretario CISL, Gaudioso

“Abbiamo firmato un accordo importante, ma da qui si riparte: non è un punto di arrivo, è un punto di partenza”, commenta Alessio Gaudioso, segretario generale CISL Scuola Romagna. “Per le lavoratrici e i lavoratori della scuola delle nostre province – Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – questo rinnovo significa vedere, nelle prossime settimane, gli aumenti contrattuali tabellari insieme agli arretrati maturati da gennaio 2025. È un segnale concreto, di cui la categoria aveva bisogno: serve restituire dignità economica ai salari di chi ogni giorno tiene in piedi la scuola pubblica.”

Gaudioso ricorda però che la partita è solo a metà: “Continueremo a seguire con la stessa determinazione il negoziato sulla parte normativa del contratto, che proseguirà nelle prossime settimane e anche durante l’estate. L’obiettivo è arrivare a un contratto più completo, capace di definire con chiarezza diritti e doveri di una categoria composita come la nostra, fatta di docenti, personale ATA, funzionari e figure professionali diverse tra loro ma accomunate dallo stesso impegno quotidiano.”

Con la firma definitiva e la certificazione della Corte dei conti, l’accordo è ormai pienamente operativo e il personale in potrà vedere gli aumenti riconosciuti già nei prossimi cedolini. Resta ora da capire quanto rapidamente i lavoratori della Romagna riusciranno a recepire le nuove tabelle stipendiali: un passaggio tecnico che, complice il periodo estivo, potrebbe richiedere qualche settimana, ma che segna comunque una svolta rispetto ai tempi molto più lunghi a cui il personale della scuola era stato abituato nei rinnovi contrattuali degli anni passati.