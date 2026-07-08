Estate a Gatteo: gli appuntamenti per i più piccoli

I prossimi appuntamenti

Si parte mercoledì 8 luglio con Millestorie in “Il mercante di inezie”, tra giocoleria, commedia dell’arte e magia. Zanesh, un insolito mercante veneziano del millennio scorso, è tornato carico di segreti e meraviglie raccolte lungo la Via della Seta, per condividere con il pubblico i più antichi stupori in un viaggio rocambolesco tra lazzi e battute in puro stile Commedia dell’arte.

Il 15 luglio e il 12 agosto doppio appuntamento con Bimbobell, spettacolo che rende protagonisti grandi e piccini con esilaranti travestimenti, numeri di micromagia, animazione, gag e gioco interattivo: un concentrato di divertimento per tutta la famiglia.

Il 22 luglio fa tappa a Gatteo Mare la rassegna di teatro di figura in Romagna “Burattini e Figure” con “Fagiolino Fattucchiere Fortunato” de I Burattini di Mattia: una serata all’insegna della tradizione del teatro di figura, con il celebre personaggio bolognese protagonista di avventure comiche e sorprendenti.

Il 29 luglio è la volta di Otto Panzer con il suo travolgente “Otto Panzer Show”: vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo, Otto è un clown irriverente e dolce al tempo stesso, capace di trascinare grandi e piccini in avventure sceniche pazzesche, trasformando ogni spettacolo in un evento unico grazie alla sua straordinaria capacità di improvvisare e adattarsi alla piazza.

Il 5 agosto arriva Juriy Longhi in “Bubble Street Cirkus”, spettacolo pluripremiato che unisce giocoleria ed equilibrismo in uno show ad alta energia. Vent’anni di esperienza live e una capacità rara di creare empatia con il pubblico rendono questo spettacolo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Il 19 agosto “Burattini e Figure” torna con il secondo appuntamento: il Teatro del Drago porta in scena “Il Grande Incantesimo”, una delle compagnie più prestigiose del teatro di figura italiano.

Chiude la rassegna il 26 agosto Florindo Ceccaroli con “Un nonno da cortile”, tra clowneria, giocoleria e micromagia. Florindo è un nonno buffo, genuino e ironico, che racconta storie di terra, piante e animali con una narrazione semplice e sincera in cui basta poco per essere felici.